Mistillitsforslag mot Boris Johnson etter partygate-skandalen

Mandag kveld mellom klokken 19 og 21 norsk tid skal partiet utlyse en mistillitsavstemning, opplyser lederen for 1922-komiteen, Sir Graham Brady.

Det betyr at Brady har mottatt minst 54 brev fra Johnsons partifeller som slutter seg til mistillitserklæringen fra helseminister Steve Brine.

Dersom Johnson taper avstemningen blant de 359 stemmeberettigede, må han gå av både som partileder og som statsminister. Vinner han derimot avstemningen fredes han mot en avstemning i ett år.

Bakgrunnen er den såkalte partygate-skandalen om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

Mistillitsavstemningen er hemmelig og Johnson trenger kun et simpelt flertall, altså over halvparten av stemmene, for å vinne.