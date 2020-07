Mener verdens største kjøttprodusent misbruker norske rapporter

Det skriver E24.

Ifølge artikkelen har en fersk Amnesty-rapport konkludert med at JBS har brukt kjøtt fra dyr som har beitet på ulovlig avskogede områder i Brasil.

JBS skal på sin side ha hevdet at DNV GLs evalueringer viser at de driver bærekraftig og etter internasjonale standarder for etisk produksjon.

Ifølge E24 har selskapet nå sendt et brev til JBS hvor de understreker at de ikke har verifisert JBS’ såkalte indirekte forsyningskjede.

«Sånn sett kan verifiseringsrapporten ikke under noen omstendigheter brukes som bevis på at JBS er helt frikjent for avskoging», står det i brevet som avisen gjengir.

230.000 ansatte i kjøttselskapet

Kommunikasjonsdirektør i DNV GL sier at det heldigvis er sjelden at deres rapporter blir misbrukt.

– Men vi vil også legge til at vi dessverre, riktignok sjelden, opplever at selskaper misbruker eller trekker vår rolle lengre enn de har grunnlag for. Eksempelvis har dette skjedd i den konkrete saken overfor JBS, sier kommunikasjonsdirektør Per Wiggo Richardsen.

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge, men har også kontorer i Nederland, Tyskland og Storbritannia.

JBS er et verdensomspennende kjøttselskap, som ifølge Wikipedia tjente over 50 milliarder dollar i 2017, og hadde over 230.000 ansatte.

Fire måneders forbud mot avskoging

Avskogingen og skogbrannene i den brasilianske regnskogen har økt de siste årene etter at Jair Bolsonaro ble president i Brasil. Det er for tiden starten på den tørre sesongen i deler av Amazonas-området.

Ifølge The Guardian er det flere som frykter av avskogingen i år vil bli ytterligere forverret enn i fjor, hvor den brasilianske regjeringen mottok internasjonal kritikk for skogbrannene.

– Det er begynnelsen av den tørre sesongen, og vi så branner og områdersom forberedes på avskoging, sier Rômulo Batista fra Greenpeace, ifølge The Guardian. Han har nylig flydd over områdene, og omtaler som synet som "sjokkerende".

Den brasilianske presidenten, som nylig fikk påvist koronavirus, har gått hardt ut mot miljøvernere i landet, men har samtidig hevdet at han skal sette en stopper for skogbrannene. Ifølge ABC News innførte Bolsonaro denne uka fire måneders forbud mot avskoging for å redde Amazonas.