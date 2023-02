Marin står fast på at Sverige og Finland skal gå inn i Nato sammen

Marin hadde torsdag møte med Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Temaet var landenes Nato-søknader. Etter møtet understreket Marin at hun står fast på at det beste er at landene går inn i alliansen sammen.

– Vår ambisjon er å fullføre prosessen sammen, sa Kristersson.

Annonse

Det er første gang siden Kristersson ble statsminister i høst, at han tar imot en regjeringssjef på besøk.

Landene søkte om medlemskap i mai 2022, men Tyrkia har blokkert deres inntreden i forsvarsalliansen. Onsdag sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at han ser positivt på finsk medlemskap, men ikke svensk.

Torsdag skal også Tysklands næringsminister Robert Habeck til Sverige. Han skal blant annet møte Sveriges visestatsminister Ebba Busch.