Lavere toll på mat fra fattige land

Det norske GSP-systemet gjør det mulig for u-land å eksportere varene sine til en lav, eller ingen toll til Norge.

Systemet er i dag satt i drift i 90 land og områder, der omtrent 35 av disse er såkalt minst utvikla land (MUL).

I motsetning til frihandelsavtalene er GSP-ordninga ensidig. Det betyr at eksportører ikke får lavere toll for produktene sine ved eksport til et GSP-land.

