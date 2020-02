Landbruksskole i sorg etter at 17 år gammel jente døde i ulykke

Den 17 år gamle jenta mistet livet i en hesteulykke ved Bollerups naturbruksgymnasium i Skåne i Sverige søndag kveld. Jenta var elev ved og bodde på skolen, som er en videregående skole for utdanninger innen landbruk og hestefag.

Jenta ble løpt ned av hesten, og livet hennes sto ikke til å redde.

Mandag har elever og ansatte ved skolen vært samlet på skolens områder etter den tragiske ulykken.

– Stemningen er veldig tung. Det er uforståelig, slik skal ikke skje, sier Simon Blixt, rektor ved skolen til SVT.

Skolen la ut følgende melding på sine egne nettsider søndag kveld:

– I løpet av kvelden har en av våre elever vært involvert i en alvorlig ulykke i sammenheng med at hun skulle hente en hest fra et jorde. Av grunner som vi ikke kjenner til har hun blitt løpt over av en hest og blitt alvorlig skadd. Til tross for den snarrådige innsatsen fra kamerater og redningstjenesten sto ikke livet hennes til å redde. Våre tanker går til hennes pårørende. Personalet og elever er samlet på skolen. Vi ønsker at dere respekterer at vi har sorg på skolen og at vi vil sørge og minnes i stillhet.