Kugalskap påvist i Nederland

Sykdommen ble påvist i en død ku 30. januar, skriver Adema i et brev til nasjonalforsamlingen, uten å opplyse om hvilken gård det dreier seg om eller hvor den er.

Tilfellet undersøkes av eksperter for å kunne slå fast om det er et såkalt atypisk tilfelle eller klassisk kugalskap (BSE).

Den klassiske varianten av sykdommen kan i sjeldne tilfeller smitte mennesker, som deretter kan utvikle den dødelige nevrologiske sykdommen Creutzfeldt Jakobs sykdom.

Annonse

Den atypiske varianten av kugalskap kan inntre som følge av alderdom, mens klassisk kugalskap vanligvis skyldes kontaminert fôr.

Den klassiske formen for kugalskap oppstod som en epidemi i England i 1986, skriver Veterinærinstituttet. Det forekom på grunn av fôring med kjøtt- og beinmel.

Flere mennesker ble også smittet, utviklet Creutzfeldt Jakobs sykdom og døde. Ifølge NL Times døde minst 226 mennesker av sykdommen mellom 1996 og 2015.

Siden 1997 har det blitt funnet 88 tilfeller av den klassiske varianten av kugalskap i Nederland. Den siste positive prøven var derimot i 2011, og var den atypiske varianten, skriver Dutch News.

De opplyser videre at dyret ikke har gått inn i matproduksjon, og at det ikke er noen fare for matsikkerheten. Myndighetene vil ikke si noe om hvor gården ligger, men at den for tiden isolert. Det jobbes nå med å finne ut hva dyret har spist, og det kartlegges om flere av kyrne kan ha fått i seg noe av det samme.