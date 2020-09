Klatrer til topps: Landbruk mest populært i USA

I 20 år har Gallup målt amerikaneres holdninger til virksomheter og industri, og for første gang er landbruk klart mest populært blant befolkningen.

69 prosent av de spurte amerikanerne sier de er positive til landbruk. Det tilsvarer en økning på 11 prosentpoeng fra i fjor. På plassene bak følger dagligvareindustrien og restaurantbransjen, med henholdsvis 63 prosent og 61 prosent.

Staten minst populært

Om årsaken til økningen, skriver Gallup:

«Årets rangering gjenspeiler betydelige endringer blant seks bransjer, hvorav tre av dem leverer viktige varer og tjenester til amerikanere under pandemien. Disse tre – helsevesen, landbruk og legemidler – er alle vurdert mer positivt i år enn i 2019, selv om det er forskjellig hvor de havner på listen.»

Legemiddelindustrien, som i 2019 lå på jumboplass, har sammenlignet med fjoråret bare byttet plass med dem som lå nest nederst på lista – nemlig staten.

Trump med tillit blant bønder

Koronapandemien har fått dyptgående ringvirkninger for amerikansk landbruk. Flere slakterier måtte i starten av virusutbruddet stenge etter voldsomme smittetall blant ansatte. En grønnsakbonde i Idaho måtte grave ned 450.000 kilo med løk da restauranter, skoler og hoteller stengte over natten, og det samme skjedde med eggprodusenter.

Eksport av matvarer var heller ikke enkelt, fortalte bønder til The New York Times, ettersom flere internasjonale kunder slet økonomisk under pandemien samt at valutasvingninger gjorde eksport ulønnsomt.

Men er det en som virkelig har amerikanske bønders tillit, er det president Donald Trump. I en undersøkelse fra tidligere i år kom det fram at et betydelig flertall bønder i USA støtter presidenten.

Dette selv om handelskrigen han har ført med blant andre Kina har gått hardt utover amerikansk landbruk som eksportnæring. På grunn av handelskrigen har presidenten gjennom landbruksdepartementet betalt ut om lag 30 milliarder dollar i erstatning direkte til bønder de siste to årene.