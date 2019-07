Jobbet som «slaver» på britiske gårder – nå er bakmennene dømt

Tidligere innsatte, alkoholikere, hjemløse og andre ressurssvake i Polen ble lovet et bedre liv med lønn, et sted å bo og arbeid i Storbritannia. Det var slik det startet. Det endte opp med at mennesker måtte jobbe lange dager på gårder eller fabrikker uten å få særlig igjen for det.

For samtidig ble de bosatt i slitte boliger tett i tett, med opptil fire-fem mennesker på samme rom. De fikk minimalt med lønn og boligene var ofte uten elektrisitet og varme.

Det har også blitt avdekket at arbeiderne måtte sove uten madrasser, spise mat som hadde gått ut på dato og vaske seg i kanaler.

Dette ble gjort med opp mot 400 personer og ifølge avisen Farming UK klarte menneskehandlerne å lure til seg om lag to millioner pund i løpet av en femårsperiode fra 2012 til 2017.

Det ble blant annet gjort ved at de åpnet bankkontoer i "slavene" sine navn, men beholdt det meste av lønna selv.

Nasjonalitetene på de som ble utnyttet var folk fra Bulgaria, Romania, Polen og Litauen. Alderen på personene varierte fra den yngste på 17 til personer i midten av 60-årene.

Politiet i West Midlands i Storbritannia har gjennomgått en lang og grundig etterforskning, som nylig førte til dommene for de som har vært involvert i smuglingen.

Se her video som har politiet har laget om saken.