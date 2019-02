Italiensk region vil skyte villsvin med pil og bue

Avisen The Telegraph skriver at myndigheter i regionen Lombardia i Nord-Italia har foreslått å gjøre det lovlig å bruke pil og bue i jakt på villsvin. Bestanden av villsvin er såpass stor i området at myndighetene nå ser på alternative muligheter for å få ned bestanden.

Ifølge avisen er jakt på villsvin med pil og bue populært blant annet i USA og Australia.

Det har også blitt tillatt å jakte på villsvin utenom jaktsesong i Lombardia. Bønder i området er bekymret for skadene villsvinene påfører jordene.

– Dyrene nærmer seg forbudte områder, de bryter ned gjerder, invaderer motorveier og gjør skader på folk og biler, sier myndighetene ifølge The Telegraph.

Naturvernorganisasjoner har kalt forslaget for «barbarisk».

Dødsulykke

Nylig ble én person drept og ti personer skadd i en bilulykke forårsaket av at biler kjørte inn i en gruppe villsvin som krysset veien. En 28 år gammel mann døde i det som førte til en kjedekollisjon på motorveien nær byen Lodi i Lombardia. Motorveien er hovedveien mellom storbyene Milano og Napoli.

Ifølge The Telegraph har det i regionen Lombardia alene vært 400 bilulykker relatert til villsvin de fem siste årene. Det er anslått at det er om lag én million villsvin i Italia.

Gjerde i Danmark

Forrige uke startet også utbyggingen av et grensegjerde mellom Danmark og Tyskland for å hindre at villsvin og afrikansk svinepest kommer over til våre skandinaviske naboer i sør. Det skal bygges om lag 70 kilometer gjerde.

Gjerdet vil være 1,5 meter høyt, og gå en halv meter under jorda også.

Martin Brink er prosjektleder for gjerdet i den danske Naturstyrelsen, som kan sammenlignes med Miljødirektoratet i Norge. Brink kan ikke garantere at gjerdet vil stoppe afrikansk svinepest.

– Det vil redusere muligheten for at villsvin vil komme inn, men det kan ikke utelukke at villsvin kan komme inn, sier Brink til den danske kringkasteren DR.

Gjerdet vil koste 80 millioner kroner, og svineprodusentene i landet vil betale 30 millioner av den totale summen. Dansk svinekjøtteksport utgjør 11 milliarder årlig, opplyser DR.