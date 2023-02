Irland vil gjøre det samme på alkohol som på røyk – Italia raser

Irske myndigheter har i flere år jobba med et forslag om å stramme inn på sin alkoholpolitikk. Det innebærer forbud mot å selge alkohol under en minstepris, reklameforbud og helseadvarsler på alkoholforpakningene.

I slutten av januar fikk Irland grønt lys av EU til å gå videre med kravet om å merke øl-, vin- og spritflasker.

Forbrukerne skal blant annet opplyses om farene ved alkohol relatert til skade på lever, skade ved drikking under graviditet og koblingen mellom alkohol og kreft.

På grunn av EUs strenge regler for egne merkeordninger for denne typen varer, har irske myndigheter uttalt at de er takknemlige og litt overrasket over at forespørselen gikk gjennom hos EU, ifølge Euractiv.

Sterk motstand

Det er derimot ikke alle som jubler. Forslagene har møtt sterk motstand fra land med stor alkoholproduksjon.

Spania, Italia og Frankrike, verdens tre største eksportører av vin, har gått mot forslaget fra Irland. Seks andre EU-land har også reagert.

Den italienske bondeorganisasjonen Coldiretti har ifølge The Guardian kalt forslaget skremmende og et direkte angrep på Italia.

– Det er totalt upassende å sammenligne det høye forbruket av sprit, typisk for de nordiske landene, med et moderat og bevisst forbruk av kvalitetsprodukter med lavere alkoholinnhold som øl og vin, uttaler presidenten i Coldiretti Ettore Prandini, på organisasjonens nettsider.

Mener det bryter med EU-grunnstein

Foreningen for europeiske vinregioner reagerer også på at man ikke skiller mellom produkter med lav og høy alkoholprosent.

Unione Italiana Vini, organisasjonen for italienske vinprodusenter, mener det er et brudd på en av grunnsteinene i EU om fri flyt av varer, ifølge avisa Politico.

Det neste steget for Irland er å få en godkjennelse fra Verdens handelsorganisasjon (WTO). Irland kan få problemer dersom WTO mener merkingen vil være et hinder for internasjonal handel.

– Forhåpentligvis kan vi innen to-tre måneder sparke i gang dette lovverket og det neste blir for alle andre å følge etter, sa Claire Gordon ved det irske helsedepartementet, ifølge Euractiv.