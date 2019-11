Rundt én firedel av grisene i verden forventes å dø av afrikansk svinepest mens myndighetene strever med en kompleks sykdom som sprer seg raskt i en globalisert tid. Det var budskapet til president i Verdensorganisasjonen for dyrehelse (OIE), Mark Schipp, da han talte til media i Australia forrige uke, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

Verdens dyrehelseorganisasjon Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) er en av tre internasjonale standardsettende organisasjoner som er særskilt referert i SPS avtalen under WTO. Det er i dag 178 medlemsland i OIE, Norge er ett av dem. Hvert medlem er representert med en delegat fra hjemlandet. Som oftest er dette sjef for veterinærmyndighetene i det landet. Mattilsynet har ansvaret for å bekle rollen som norsk delegat. OIE er ikke underlagt FN-paraplyen. Kilde: Mattilsynet

Tror det finnes svin i framtida

Afrikansk svinepest er en alvorlig smittsom virussjukdom hos gris, men som ikke smitter til mennesker.

– Jeg tror ikke vi kommer til å miste dyrearten, men dette er den største trusselen mot kommersielt svinehold vi noensinne har sett. Og det er den største trusselen mot et kommersielt dyrehold i vår generasjon, sier Schipp ifølge nyhetsbyrået.

I tillegg til presidentvervet i OIE er Schipp ansatt som «Australian Chief Veterinary Officer», som er den øverste stillingen som offentlig veterinær i Australia.

En rask nedgang i antallet svin på verdensbasis kan også føre til matmangel og en kraftig økning i prisen på svinekjøtt. I tillegg kan det gi mangel på mange av de andre produktene som lages av svin, som for eksempel det blodfortynnende legemiddelet heparin, advarer Schipp.

Annonse

I USA, som i 2018 var verdens største eksportør av svinekjøtt, er uroen for et utbrudd stor. Scott Dee i Pipestone Veterinary Services sier for sin del at han tror at sjukdommen allerede er kommet til landet, til tross for iherdig innsats fra myndighetene, ifølge avisa Global Meat News.

– Sjansen for at vi klarer å holde viruset ute av Nord-Amerika er veldig liten. Vi importerer mange produkter fra Kina, og viruset kan overleve i dem. Min antakelse er at viruset allerede er kommet inn i landet og også gjør det regelmessig via havnene, sier Dee til avisa.

Sprer seg i Europa

Sjukdommen er enn så lenge ikke registrert i Nord-Europa. Sjukdommen ble oppdaget i EU i 2014. I fjor fikk svinepesten fotfeste i Kina, som er hjemland for halvparten av grisene i verden. Her er minst 1,2 millioner griser avlivet siden sommeren 2018.

Flere hundre tusen griser er i høst avlivet i Bulgaria og Romania, rundt 10 prosent av de to EU-landenes svinebesetning. Italia, Latvia, Litauen, Polen, Serbia, Ukraina og Slovakia, har også registrert utbrudd av svinepest i år. Flere land i Asia har også fått påvist sjukdommen.

I Kina er prisen på svinekjøtt nær doblet på ett år, ifølge Associated Press. To tredeler av svinekjøttet som spises i verden, spises nettopp i Kina. Når kineserne kjøper svin fra andre deler av verden, fører det til at prisene stiger globalt.

– Det er flere land som mangler svin, og det har ført til at man velger alternative proteinkilder. Det fører også til at prisen øker på proteiner generelt, sier Schipp.