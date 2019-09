Hundrevis av ender funnet døde: – De er skutt for moro skyld

Det skriver den svenske rikskringkasteren SVT.

Miljøpartiet de Grønne-lokalpolitikeren Tony Johansson har anmeldt saken som miljøkriminalitet.

Det har også blitt dumpet store tønner som det har vært fôr i, pappesker og hagl-rester.

– Det er dyr som har blitt matet for å skyte dem bare for moro skyld, sier Johansson til TV-kanalen.

– Man var nær gråten. Det er en fantastisk natur, også får man se bildet som viser at det virker å være en slags makaber lek. Det har til og med blitt sett overlevende fugler som har blitt skadet, og holder på å dø. Det er en stygg og unødvendig massakre, utdyper han. Han mener også at endene har blitt vingeklipte.

Anmeldt

Han har nå sendt saken til miljøkontoret i kommunen.

– Vi ønsker at miljø- og energikontoret skal etterforske dette grundig og finne ut hva som pågår i skogene, for dette er noe som blir snakka om på bygda. Det er ikke bare uetisk, det kan også være miljøkriminalitet. Endene ligger dumpet noen meter fra stranden til en innsjø, og dersom man får drikkevann fra innsjøen er det en risiko for smitte, sier Johansson.

Ifølge myndigheter i regionen Västra Götalands vest i Sverige er det ikke ulovlig i seg selv å fôre opp ender for å skyte dem.

– Fra et etisk perspektiv føles det ikke så bra at man dumper dyrene på denne måten. Det vanligste er at man tar vare på kjøttet. Det høres rart ut man har klipt vingene på endene, ettersom man oftest vil at de skal være så ville som mulig, sier David Bruun, som er ansvarlig for vilt i Länsstyrelsen.

Jegerforbundet: – Sinnssykt

Det svenske jegerforbundet reagerer også på måten endene har blitt dumpet på.

– Spontant synes jeg dette ser forferdelig ut. Hadde de tatt vare på de spiselige delene av fuglene før de dumpet dem hadde det vært en annen sak, sier Karl-Johan Brindbergs, konsulent i det Svenske Jegerforbundet til SVT.

– Vi får sette ut ender og skyte dem, men dersom man bedriver jakt, så får man ta vare på det man skyter. Andekjøtt er godt kjøtt, sier han videre.

Brindbergs tror dette kan føre til en diskusjon om jakt på utsatte fugler.

– Det er klart at dette leder til en negativ diskusjon om jakt og på utsatte fugler. Det finnes folk som vil at vi skal forby jakt på utsatt fugl og den diskusjonen har pågått i flere år.

Jaktkonsulenten sier at han aldri har sett noen som har latt fuglene ble ligge igjen på denne måten.

– Det er bare sinnssykt, sier han.

Han er derimot tvilsom til at fuglene skal ha vært klipt av vingene.

– Fryseren var ødelagt

I en oppfølger fra SVT onsdag kveld kommer det fram at en ødelagt fryser skal være grunnen til at endene ikke ble fjernet.

– Noen unnskyldning finnes det ikke, men en forklaring. Vi tar alltid hånd om det, det er veldig fin mat, men her har det gått galt, sier Per Karlsson, som er skogsforvalter hos Bonnier skog AB, som eier eiendommen endene har blitt lagt igjen på.

Ifølge han er grunnen at en fryser skal ha blitt ødelagt, og kjøttet var i ferd med å råtne. Han benekter at noen har klipt av vingene på endene.