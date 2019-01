Hund drepte fire lam – eier fikk over 8000 kroner i bot

Hendelsen skjedde i Nidderdale i Yorkshire i Storbritannia. Det er den britiske landbruksavisen FarmingUK som skriver om hundeangrepet.

Det var en 14 måneder gammel hund av rasen Alaskan Malamute, en hunderase som blant annet blir kalt for «snøtoget fra nord» fordi det er en sterk og utholdene hund brukt som trekkhund.

Hunden gikk inn i en saueflokk, hvor tre lam ble såpass skadet at de døde av skadene, et ytterligere lam ble avlivet av veterinær.

Ifølge FarmingUK ble bonden «lei seg og sjokkert» over hendelsen. Hundeeieren ble dømt til å betale over 800 pund for bondens tap.

PC Bill Hickson som ledet arbeidet fra politiet i Yorkshire sin side sier at det hele er en trist sak.

– Når en hund går amok i en saueflokk, kan den gjøre stor skade ved å skape panikk blant dyrene. Hvis det fører til skader i tillegg, slik som det har gjort i dette tilfellet, er det stor sjanse for at dyr vil dø. Bonden har i dette tilfellet sittet igjen med fire døde lam, en stresset saueflokk og veterinærutgifter, sa Hickson.

I høst skrev Stavanger Aftenblad at en hundeeier risikerte fengselsstraff etter at 11 sauer ble funnet døde. Hendelsen skjedde ved Stokkelandsvatnet i Sandnes.

– Eier kan bli straffet etter lov om hundehold paragraf 28, hvor straff er bøter og fengsel på opptil seks måneder. Men her er også behandling i konfliktrådet en løsning, sa jourhavende jurist ved Sør-Vest politidistrikt, Trude Sem Langfeldt, til Aftenbladet.