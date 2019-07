– Jeg har mistet noen fugler i varmen. Min kollega solgte fuglene sine fordi hun ikke taklet stresset. Dette skjedde etter at hun ga dem is og medisiner. De døde gradvis, sier den nigerianske bonden Olusola John til Al Jazeera.

Temperaturen i Nigeria har den siste tiden ligget opp mot 40 grader og det skaper problemer for bøndene som ikke har råd med moderne bygg med muligheter for regulere temperaturen innendørs.

Bøndene ser nå til myndighetene for å få hjelp til finansiering av å bygge mer moderne anlegg.

Småbøndene sliter

Nigeria er verdens sjuende største land når det kommer til folketall, og det er forventet at landet vil vokse raskere enn flere av landene som ligger foran på listen. Landet har om lag 190 millioner innbyggere. En stor nasjon som behøver mat.

Ifølge Al Jazeera fører klimaforandringer til at stadig flere afrikanske bønder sliter, spesielt de som driver tradisjonelt og lavteknologisk.

Adekunle Adedoyin Idowu, seniorforeleser ved landbruksuniversitetet i Abeokuta forteller avisen at dødeligheten blant fjærfe i landet øker med 15 prosent årlig de siste årene.

Økte forskjeller

Samtidig øker forskjellene, for hos de produsentene som har råd med å investere i moderne teknologi og infrastruktur

– Det er derfor det er de mer velstående nigerianske bønder som nå kontrollerer markedet, sier Merlin Uwalaka, miljøøkonom ved Universitetet i Alberta til avisen.

Om lag halvparten av befolkning i Nigeria, ca. 90 millioner mennesker, lever i fattigdom.

– De fleste av dem er avhengige av landbruket som en inntektskilde, sier Uwalaka.

Flere stemmer sier nå at myndighetene må bruke mer av sitt nasjonale budsjett på bøndene og landbruket. Ifølge Al Jazeera har myndighetene kun satt av tre prosent av det totale budsjettet til landbruk til tross for at de har skrevet under at de skal bruke så mye som ti prosent på området.