Her protesterer britiske bønder i sentrale London: – Vi er her for vår framtid

Nå som Storbritannia har forlatt EU skal britene forhandle fram nye handelsavtaler med sine handelspartnere rundt omkring i verden. Bønder i Storbritannia frykter nå at Boris Johnson og hans regjering vil gi billig importert mat fri tilgang.

Derfor reiste onsdag flere bønder med traktorene sine inn London for å protestere.

– Ikke ødelegg en britisk landbruksnæring i verdensklasse ved å inngå billige handelsavtaler, sa demonstrantene, ifølge Farmers Weekly.

I denne saken sto også bøndene sammen med både klimaaktivister og dyrevernere. Alle frykter at en ny handelsavtale vil åpne for økt import av mat fra land med lavere krav til dyrevelferd og høyere klimagassutslipp.

– Vi har veldig gode bønder

Bill Kelsey var en av bøndene som onsdag denne uka tok turen til hovedstaden.

– Vi må fortelle regjeringen at bønder bryr seg om dyrene sine og deres helse. Donald Trump burde ikke få lov til å diktere vår regjeringen om hva vi skal ta inn i vårt land. Vi har veldig gode bønder her, sier Kelsey til Farmers Weekly.

– Det britiske folk vil spise mat de vet hvor kommer fra, legger han til.

Mark Miles, som i likhet med Kelsey, er bonde fra Kent, sørøst i England, mener bøndene må ytre seg om en så viktig sak.

– Vi er her for vår framtid. Jeg skulle bare ønske at britiske bønder var litt mer som de franske. Hvis vi ikke stiller opp for oss selv, hvem skal stille opp for oss da, spør Miles.

En million støtter britiske bønder

Den største bondeorganisasjonen i landet, National Farmers Union (NFU), støtter derimot ikke demonstrasjonene som foregår nå under koronapandemien.

– Lockdownen avsluttes kanskje, men jeg forstår ikke logikken i det de gjør og hvorfor de gjør det under den nåværende situasjonen, sier Andrew McCornick, leder i NFU Skottland, ifølge The Courier.

NFU har samtidig vært opptatt av å hegne om britisk matproduksjon, og har startet en underskriftskampanje for å hindre at regjeringen legger til rette billig import av landbruksvarer.

Mer enn en million briter har satt sin signatur på underskriftskampanjen. Blant annet har kjendiser som kokk Jamie Oliver og bonde og tidligere Top Gear-programleder Jeremy Clarkson uttrykt sin støtte til britiske bønder.

– Billig import vil forandre landsbygda for alltid, skriver Jeremy Clarkson i sin spalte i The Sunday Times.