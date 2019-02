Den omtrent hundre år gamle tyske granaten ble funnet ved potetgull-fabrikken Calbee lørdag.

– Den var i en ustabil tilstand siden den tidligere hadde vært utløst, uten å eksplodere, forteller Wilfred Wong Ho-hon i politiet i Hongkong.

Et videoopptak viser hvordan politifolk sprengte granaten i lufta. Den var rund, 8 centimeter bred og veide omtrent 1 kilo.

– Alle opplysningene vi har, tyder på at den ble importert fra Frankrike sammen med potetene, sier Wong.

Det antas at granaten har ligget i bakken et sted i Frankrike hvor det i dag er et potetjorde. Trolig er den tatt opp under innhøstingen ved et uhell.

På fransk kalles poteter «pommes de terre». Det franske nyhetsbyrået AFP beskriver potet-granaten som en «bomb de terre».

(©NTB)