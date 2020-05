Hærverk på dansk villsvingjerde: – Dyr og mennesker kan skade seg

I fjor høst ferdigstilte danskene et villsvingjerde på grensa mellom Danmark og Tyskland. Grunnen er at danskene, som mange andre land, frykter den afrikanske svinepesten. En dødelig sykdom for villsvin, men også for tamme griser.

Dette er noe Danmark med en stor produksjon av svinekjøtt vil holde utenfor danske grenser. Men nå har deler av det 150 kilometer lange gjerdet blitt revet ned tre ganger på kort tid.

Det skriver den danske kringkasteren Danmarks Radio.

– Det er dansk politi som etterforsker saken i og med at den har skjedd i Danmark, men vi får bistand fra tysk politi, sier visepolitiinspektør Henning Marcussen til kanalen.

Han betegner saken som "grovt hærverk".

Tidligere skal en aksjonsgruppe ha revet ned gjerdet for så å sette det opp et annet sted med plakater med tekst som "frie grenser for alle levende vesener".

Skogvokter i den danske Naturstyrelsen, Bent Rasmussen, sier at hærverket er gjort på en måte som utsetter dyr og mennesker for fare. Det er fordi deler av jerdet blir liggende igjen på bakken med spisse deler som stikker opp.

– Det er alltid en risiko når ting stikker ut fra bakken. Det er angivelig på en veldig lang strekning. Så det er selvfølgelig en risiko for at dyr kan bli skadet, men det er også en risiko for at mennesker kan bli skadet, sier Rasmussen til DR.

– Jeg er litt bekymret for at barn som leker skal gå og kikke og ende opp med å skade seg, legger han til og sier dette er et område med mye mennesker.

Av den grunn har Naturstyrelsen allerede begynt arbeidet med å reparere villsvingjerdet.