Geiter stirret på naboen – må flyttes

– Det var ikke en vanskelig avgjørelse, sier Monica Gottmarsson, miljø- og helseverninspektør i kommunen Säffle i Värmland i Sverige.

Det er svenske Lant Landbruk som skriver dette. Geitene har stått i et område i nærheten av et bolighus og stirret inn vinduet.

I tillegg til at geitene likte å stirre, ble det mye avføring og urinering fra geitene i området, noe naboene mislikte lukten av.

Naboene ba bonden om å flytte geitene, noe bonden ikke godtok. Det har endt opp med at klagen havnet hos kommunen, og der har naboene fått medhold.

– Geiter har sterk urin og det er halm i innhegningen, som tiltrekker mus og rotter, sier Gottmarsson til avisen.

Avgjørelsen nå går ut på at det skal være 20 meter mellom huset hvor naboene bor og der geitene får gå.

I Norge har det nylig vært en lignende situasjon hvor hanen Orloff måtte forlate hønsegården fordi den lagde for mye lyd. Fylkesmannen vedtok at hanen galte for mye, og besluttet at han måtte fjernes. Eierne valgte å ta vedtaket til retten.

Forrige uke falt dommen i den saken, som ga fylkesmannen rett til å fatte vedtaket de gjorde.

Halden tingrett konkluderte med at helsegevinsten hos naboen veier tyngst – «Orloff» får ikke komme hjem. Retten mener at selv om eierne er pålagt å fjerne hanen, er den fortsatt i live og de kan besøke den dersom de skulle ønske det.

Heidi Iren Bärnholth sa til Nationen at de er sjokkert over avgjørelsen. Hva de kommer til å gjøre videre, må de tenke på.

– Uforståelig at det ble som det ble. Hadde det vært snakk om hanegaling døgnet rundt, kunne jeg forstått det, sa hun.