Franske bønder ber om penger av EU på grunn av tørkekrise

I fjor opplevde store deler av Europa en voldsom tørke, inkludert her i nord. I år har avlingene foreløpig vært lang bedre her hjemme, men lenger sør i Europa har bøndene igjen fått kjenne på fraværet av nedbør.

I Frankrike ber bønder nå EU om å utbetale en større del av subsidiene tidligere enn planlagt.

– Vi trenger hjelp til bøndene som sliter med å komme gjennom denne vanskelige tiden, spesielt dem som sliter med å ha nok fôr til dyrene sine eller allerede bruker grovfôret som skulle brukes i høst og vinter, sier den franske landbruksministeren Didier Guillaume til den franske avisen Le Parisien, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I store deler av Frankrike har det vært temperaturer godt over 30 grader og fravær av nedbør den siste tiden.

Annonse

Halvparten av subsidiene franske bønder får fra EUs system for landbrukspolitikk med forkortelsen CAP, blir utbetalt i midten av oktober. Franske myndigheter vil nå at andelen som utbetales i oktober økes til 70 prosent istedenfor 50 prosent. Det vil utgjøre om lag en milliard euro mer i utbetalinger.

Frankrike er landet som mottar størst støtte fra EUs landbrukssubsidier. Om lag ni milliarder euro årlig.

Den største bondeorganisasjonen i Frankrike er derimot bekymret for at støtten uansett vil komme for sent.

– Folk er tørste og kuene er sultne nå. Vi ønsker initiativet velkommen, men det vi har størst behov for akkurat nå er å finne fôr, sier Christiane Lambert, president i bondeorganisasjonen FNSEA til fransk radio.