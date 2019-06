Fransk bondeleder vil skadeskyte ulv for å holde dem unna saueflokkene

Franske myndigheter vil tillate at opptil 20 prosent av ulvene i landet skal kunne felles hvert år. Avgjørelsen kom i forrige uke, og er begrunnet med at bestanden i landet teller mer enn 500 individer, skriver avisa The Times. Ulven dukket opp igjen i 1992 etter å ha vært utryddet i landet i om lag 60 år.

I fjor ble det dokumentert 3.674 ulveangrep på tamdyr i Frankrike. Det vanligste er angrep på sau og lam som beiter i Alpene.

Når president Emmanuel Macron godkjenner en fellingskvote på inntil 20 prosent, er det en økning fra det tidligere taket på 12 prosent.

Ulvepopulasjonen i landet økte med 13 prosent i 2018. De fleste av ulvene har tilhold i Alperegionen og i fjellområdene i Sentralmassivet øst for Alpene.

Nye planer for ulveforvaltningen skal også gjøre det lettere å få økonomisk støtte til å bygge rovdyrgjerder eller skaffe vokterhunder. Også erstatningsordningene for tapte beitedyr skal bedres.

Lisensfelling av ulv skal bare tillates i områder hvor det er spesielt mye tap av bufe til ulv.

Bondeorganisasjonen FNO krever på sin side at alle som eier beitedyr eller er gjetere skal kunne skyte med skarp ammunisjon mot ulver som nærmer seg tamdyr på beite – uten å søke om det først.

– Vi vil ikke utrydde ulven, men det er umulig å kombinere ulv og beitebruk i de samme områdene, sier Claude Font, visegeneralsekretær i FNO til den svenske bransjeavisa ATL Lantbrukets Affärstidning.

Han har 450 søyer som beiter midt i Sentralmassivet i sommer, men hans beiteområder er inntil videre fri for ulveangrep.

– Vi burde få lov til å skadeskyte ulver, slik at hele flokken lærer seg at de skal holde seg borte fra våre beiteområder, sier Font til den svenske avisa.