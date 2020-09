Frankrike vil «på sikt» forby pelsdyr og bruk av dyr i sirkus

Barbara Pompili, som miljøvernministeren i Frankrike heter, vil også forby avl på hvaler og delfiner. Det melder nyhetsbyrået AFP.

– Det er på tide at vår forfedres fascinasjon med disse ville dyrene ikke lenger betyr at de havner i fangenskap, sier Pompili.

Vil ikke sette dato

Ifølge nyhetsbyrået ville ikke miljøvernministeren noe om når forbudet skal komme.

– Å sette en dato løser ikke alle problemer. Jeg vil heller starte en prosess, slik at vi kommer dit så raskt som mulig, sier hun.

Fransk pelsindustri vil nå kjempe mot et slikt forbud som miljøvernministeren nå varsler.

Ifølge AFP har over 20 europeiske land nedlagt et forbud eller innført restriksjoner mot bruk av dyr til underholdning. I Norge er det allerede forbudt med eksotiske dyr i sirkus, slik som elefanter, løver og bjørner.

Annonse

Les også: Fortsatt uklart når ny pelskompensasjon er klar

Polen går mot forbud

Når det gjelder et eventuelt pelsdyrforbud, kommer det kort tid etter at det polske parlamentet gikk inn for et forbud mot pelsdyroppdrett.

Polen er en av verdens største eksportører av pels. Dyrevernsorganisasjoner har jublet over vedtakene internasjonalt.

– Det er utdatert å holde mink i små bur bare for å lage moteklær. Med Polen og Nederland sine nylig forbud, er det mye som tyder på at vi er vitner til en dominoeffekt, sa Jeanett Dahlberg, organisasjonsrådgiver i Anima.

Les også: Dyrevernorganisasjonar jublar over polsk lovforslag

Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, har kjempet hardt mot forbudet mot pelsdyrnæringa i Norge. Hun uttrykte bekymring med tanke på måten avgjørelsene blir tatt på.

– Både politikere og alle andre må selvsagt kunne mene både det ene og det andre om alle næringer, men jeg er bekymret for at dette er avgjørelser som blir tatt på grunn av aktivistene sine kampanjer. De har lite med hvordan norsk dyrehold faktisk er å gjøre, til tross for at det er dette inntrykket aktivistene har klart å skape, sa hun til Nationen tidligere i høst, da Polens vedtak ble klart.