Zouma spiller til daglig i London-klubben West Ham, og det var den britiske avisen The Sun som først publiserte videoen hvor forsvarsspilleren sparket og slo katten sin.

Zouma har sendt ut en beklagelse i etterkant av at artikkelen og videoen ble publisert.

– Jeg vil si at jeg er dypt lei meg til alle de som har blitt opprørt av videoen. Jeg ønsker å forsikre alle om at våre to katter har det helt fint og er friske, sier Zouma ifølge Sky Sports.

Ifølge franskmannen var dette en "isolert hendelse", og at kattene er elsket av familien.

Hans arbeidsgiver, fotballklubben West Ham, har uttalt at de fordømmer handlingene Zouma har gjort.

– Vi har snakket med Kurt og vil behandle saken internt, men vi vil gjerne gjøre det helt klart at vi på ingen måte tolererer grusomheter mot dyr, sier klubben i en uttalelse.

Spilleren har også fått en bot fra klubben på 250.000 britiske pund (2,5 millioner kroner), som vil gå til en organisasjon som jobber med dyrevern.

Sportsmerket Adidas har avsluttet samarbeidet med spilleren som følge av hendelsen.

– Verre enn rasisme?

Hans lagkamerat, jamaicanske Michail Antonio, har på sin side brukt situasjonen til å belyse utfordringene med rasisme i fotballen.

– Synes du det han har gjort er verre en rasisme? Jeg tolererer ikke noe av det han har gjort. Jeg er ikke enig i det han har gjort i det hele tatt. Men det er folk som har blitt dømt og tatt for rasisme, og som har spilt fotball etterpå. De fikk åtte kampers straff eller noe sånt, men folk ber nå om at folk skal få sparken og miste levebrødet på grunn av dette, sier Antonio om reaksjonene som har kommet mot Zouma i etterkant.