Fordømmer okseløpene i Spania: – En helt unødvendig form for underholdning

Hvert år reiser både spanjoler og turister til Pamplona nord i Spania for å se på eller delta i de verdenskjente okseløpene som går av stabelen i juli måned. Okseløpene er en del av San Fermín-festivalen, som hyller martyren og biskopen St. Fermin.

I Norge er både bønder og dyrevernere enige om at dette ikke er en grei måte å behandle dyr på. Nestleder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, er en av dem.

– Jeg har ikke selv sett dette på nært hold, men det er klart at sånn som det ser ut på TV så er ikke dette en grei måte å behandle dyr på. Alle dyr skal ha det godt, og det synes ikke vi dette er et godt eksempel på, sier Gimming til Nationen.

Hittil har flere personer blitt skadet fordi de frivillig deltar på okseløpene. På søndag hvor årets første okseløp i Pamplona ble avholdt, ble blant annet tre personer spiddet.

– Blodige festivaler

Dyrevernalliansen og kommunikasjonssjef Live Kleveland, sier de følger tettest med på industrilandbruket innenfor egen landegrense, men er enig i at de spansk tradisjonene går utover dyrevelferden.

– Mange spanske landsbyer har tradisjonelt hatt blodige festivaler der dyr pines til døde. Eksempler på dette er geiter som kastes fra kirketårn, dyr som jages og plages i gatene eller drepes i kamp med andre dyr eller mennesker. Dyrevernalliansen mener at ingen dyr bør lide for tradisjoner, og derfor tar vi sterkt avstand fra denne type underholdning, sier Kleveland.

Samuel Rostøl er en kjent dyrerettsaktivist og aktiv debattant når det kommer til spørsmål om dyrs rettigheter. Han mener okseløpene er bak mål.

Annonse

– Dette er en helt unødvendig form for underholdning, hvor mennesker velvillig deltar i en situasjon hvor de vet de vil møte dyr som har blitt stresset og plaget i forkant av løpet for å øke dyrenes aggresjon og løpevilje, sier Rostøl.

– Håper det er snakk om uvitenhet

Kleveland i Dyrevernalliansen sier det er hysteriet og stressnivået kyrne opplever som er det verste med tradisjonen.

– Oksene som jages nedover gatene vil føle frykt, og en livredd okse blir også lett sint. Dyrene kan få fysiske skader, men det verste her er nok det kollektive hysteriet som brer seg blant både folk og dyr. Forskjellen er at menneskene deltar frivillig, mens dyrene er hjelpeløse deltakere uten noen forståelse av at festivalen er en «lek», sier hun.

Rostøl forstår ikke at personer kan reise til Pamplona og delta i okseløpene uten å forstå at dette er vondt for dyrene.

– Jeg kan oppriktig ikke forstå at mennesker støtter dyremishandling, og håper det er snakk om uvitenhet. Samtidig har jeg vanskelig for å tro at deltakerne går inn i dette med illusjonen om at oksene synes dette er moro.

Ber nordmenn holde seg unna

Gimming i Bondelaget tror ulikt syn på dyrevelferd, kultur og tradisjoner kan være grunnen til at okseløpene står sterkt i Spania.

– Synet på dyr og dyrevelferd varierer nok fra land til land. I tillegg kan tradisjoner og kulturell betydning spille inn. Denne typen tradisjoner har vi så vidt jeg kjenner til ikke hatt i Norge. I Norge har vi et strengt regelverk, og vi er opptatt av at de som driver med husdyr skal ta godt vare på dem og sørger for at de har det best mulig, sier han.

Både Rostøl og Kleveland kjenner til aktivister som har aksjonert og ytret sin motstand mot tradisjonene i Spania som innebærer stressende eller skadelig behandling av dyr. Dyrevernalliansen oppfordrer nordmenn til å holde seg unna tradisjonen.

– Våre spanske kolleger ber nordmenn holde seg unna, fordi turisme bidrar til opprettholdelsen av denne type tradisjoner. Er du i Spania under løpene så hold deg unna, og si fra til turoperatør, hotell og andre at du oppfatter festivalens bruk av dyr som støtende, sier Kleveland.