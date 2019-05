FN-topp ber verden få opp farten i kampen mot klimaendringene

FN-sjefen innledet søndag en rundreise i Stillehavsregionen for å skape oppmerksomhet om klimaendringenes konsekvenser.

Turen går blant annet til Fiji, Tuvalu og Vanuatu, der stigende havnivå er et stort problem.

– Klimaendringene løper fortere enn oss. De siste fire årene har vært de varmeste som er registrert, sa Guterres etter at han ankom New Zealand søndag, ifølge newzealandsk TV.

– Og det paradoksale er at samtidig som det blir verre, så virker det som om den politiske viljen avtar, la han til på en pressekonferanse med statsminister Jacinda Ardern.

New Zealand har vedtatt at landet skal være karbonnøytralt innen 2050.

Toppmøte i september

Det er gått tre år siden Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. FNs generalsekretær er i full gang med kampanjen som skal gi fornyet styrke i kampen mot klimaendringene. Mobiliseringen skal ende i et toppmøte i New York i september. Situasjonen er kritisk, og møtet regnes som den siste muligheten verden har til å stoppe irreversible klimaendringer.

Annonse

– Over alt ser vi tegn på at vi ikke lenger greier å følge sporet som ble lagt under Parisavtalen, sa generalsekretæren.

Fiji jobber for å få på plass en koalisjon med over 90 land som er spesielt truet på grunn av at havnivået øker. Nasjonene tilhører de karibiske øyene, Afrika og Asia.

USAs bestemte i 2017 at de trekker seg ut av avtalen, men i henhold til avtalen kan ikke USA i praksis trekke seg ut før 4. november 2020, som tilfeldigvis er én dag etter presidentvalget.

Kina leder

Dermed har Kina sluppet til og tatt over førersetet som en garantist for Parisavtalen, mener Richard Gowan, som leder FNs tankesmie International Crisis Group.

– Kina øker aktiviteten overfor FN. Det skjer samtidig som andre nasjoner er skeptiske på grunn av Kinas politikk på menneskerettigheter og utvikling. Men det er den uomgjengelige stormakten i klimaforhandlingene i disse dager, sier han.

USAs regjering deltar ikke i forberedelsene til klimatoppmøtet, og har heller ikke sagt at de ikke ønsker å være vertskap for arrangementet, som etter planen skal skje i New York under FNs toppmøteuke i september.

(©NTB)