FN: Ozonlaget over Antarktis trolig tettet på 2060-tallet

Forskerne regner med at ozonhullet over Antarktis forsvinner på 2060-tallet, ifølge en vitenskapelig vurdering lagt fram i Ecuadors hovedstad Quito mandag.

På slutten av 1970-tallet begynte ozonlaget rundt kloden å bli tynnere, grunnet bruk av enkelte kjølemidler og drivgasser i spraybokser. Forskerne slo alarm, og de ozonnedbrytende kjemikaliene ble faset ut. Takket være forbudet mot kjemikalier som bryter ned ozonlaget, er skadene på det beskyttende laget i atmosfæren i ferd med å leges.

Annonse

Forskere fant de første sikre tegnene på at hullet i ozonlaget over Antarktis er i ferd med å tettes i juli 2016. Den vitenskapelig vurdering lagt fram mandag viser at tiltakene fremdeles virker.

– Dette er virkelig gode nyheter. Dersom økningen i ozonnedbrytende stoffer hadde fortsatt, ville vi sett en enorm effekt. Det fikk vi stanset, sier NASA-forsker Paul Newman, som har ledet arbeidet med den nye rapporten.

Ozonlaget starter omtrent 10 kilometer over bakken og strekker seg 40 kilometer utover i stratosfæren, ett av hovedlagene i Jordens atmosfære. Et ozonmolekyl består av tre oksygenatomer.

Hullet i ozonlaget er på sitt største i september og oktober. I år var hullet over Antarktis 24,8 millioner kvadratkilometer. Det er om lag 16 prosent mindre enn da det var på sitt aller største i 2006.