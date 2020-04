Flere tusen servitører og studenter ansatt som bærplukkere i Skottland

Mangel på utenlandsk arbeidskraft er ikke bare en utfordring for norske bønder, men produksjonen har også stått i fare i mange andre land.

I regionen Tayside ville det normalt sett vært fullt av arbeidere fra land som Bulgaria og Romania på plass for å bistå landbruket, men på grunn av koronakrisen har tilgang på arbeidskraft blitt vanskelig.

Ifølge The Guardian har nå britiske frukt- og grøntprodusenter fått voldsom respons fra de mange som har blitt permitterte i forbindelse med koronautbruddet. Spesielt har mange i bar- og restaurantbransjen og studenter meldt seg til tjeneste.

– Vi har fått stor respons. Det er veldig oppløftende og gir meg håp om at vi skal klare å høste avlingene våre, sier James Porter, som er en av 19 bønder som har samlet seg for å skaffe inn til sammen 3200 arbeidere på gårdene sine. Nå har de nærmest fått på plass all arbeidskraft de trenger.

Porter forteller at bærplukkingen allerede har startet i oppvarmede tunneler, og at plukkingen utendørs vil starte i ukene framover.

At lokale skal arbeide på gårder vil samtidig være en stor overgang, og vil kreve mye opplæring blant de nyansatte, opplyser gårdbrukeren.