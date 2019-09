EU-kaos rundt ny handelsavtale med Brasil og andre søramerikanske land

Det har vært demonstrasjoner blant bønder i Europa etter at det gikk mot en ny frihandelsavtale mellom EU og Mercosur-landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay, på samme linje som EFTA-landene og Norge har gått inn for. Men innen biffen kan flys fra Brasil til Europa skal landene behandle saken i sine hjemland.

Torsdag melder flere medier, blant annet The Guardian og BBC at Østerrike har stemt ned forslaget, og vil legge ned veto mot å innføre firhandelsavtalen.

Ifølge BBC har også Frankrike og Irland varslet at de kan stemme ned avtalen dersom Brasil ikke gjør mer for å bevare regnskogen.

Kan felle hele avtalen

Alle partier, bortsett fra ett, skal ha stemt ned avtalen i de østerrikske parlamentet.

– Uten støtte fra alle myndigheter i EU, kan ikke Mercosur-avtalen gå gjennom, skriver BBC.

Ifølge den britiske kringkasteren skal parlamentsmedlemmet Jörg Leichtfried fra partiet Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) ha sagt at dette var en seier for forbrukerne, klimaet, dyrevelferden og menneskerettighetene. Bekymring for landbruket i landet, skal også ha vært en del av argumentasjonen.

Industri-organiseringer i Østerrike har støttet Mercosur-avtalen, og skal ha advart mot «populistisk skremselspropaganda og frihandelsmyter».

De mener avtalen inkluderer forpliktelser i henhold til Parisavtalen og for å kjempe mot avskoging i Amazonas.

Ordkrig

Etter at EU og Mercosur har forhandlet fram avtalen, noe som skal ha tatt så mye som 20 år, har det blant annet vært munnhuggeri mellom den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro og den franske presidenten Emmanuel Macron.

Det har blant annet utviklet seg til en personlig ordkrig, hvor Bolsonaro blant annet har uttalt seg om den franske presidentens kone.

Den irske statsministeren er en av dem som tidligere har tatt til orde for at man ikke kan si ja til frihandelsavtalen slik Brasil har latt Amazonas brenne.

– Det er helt uaktuelt at Irland vil stemme for Mercosur-avtalen hvis Brasil ikke innfrir sine miljøforpliktelser, sier Irlands statsminister Leo Varadkar i en uttalelse gjengitt av avisa The Irish Times.

Skal gjennom Stortinget

Ettersom Norge ikke er en del av EU, har Norge sammen med de andre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Sveits forhandlet fram en avtale på egenhånd med Mercosur-landene. Men også her har avtalen skapt reaksjoner, og blant annet har Norges Bondelag vært skeptisk og frykter at dette vil føre til økt import av kjøtt.

Saken skal også her hjemme behandles i Stortinget. Stortingspolitikere i Venstre og KrF har ikke gitt utelukkende positive svar i forbindelse med handelsavtalen.

– Jeg utelukker ikke at vi sier nei til ratifisering, sa Ketil Kjenseth (V), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til Klassekampen like etter at enigheten om avtalen ble kjent.