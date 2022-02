En av verdens største aviser omtaler norsk ulvedom: – Unyansert

«Norges ulver er reddet for i år etter at dyrevernorganisasjon stopper nedslakting»

Det er overskriften The Guardian, en av verdens største aviser, har på sin artikkel om dommen fra Oslo tingrett som har stanset ulvejakta innenfor ulvesona.

Storavisa bruker ord som «slakt», «henrettelse» og «forfølgelse». Dyrevernorgaisasjonen Noah og daglig leder Siri Martinsen er den eneste som er intervjuet i saken. Martinsen sier blant annet at Senterpartiets deltakelse i den nye regjeringa gjør Norge til et fiendlig miljø for ulv.

– De ønsker ikke ulv i Norge, de har alltid vært tydelig på at ulv ikke burde avles fram i vår natur, sier Martinsen til avisa.

Reagerer på dekningen

Styremedlem i Norges Bondelag, Erling Aas-Eng, er rovdyransvarlig i organisasjonen. Han reagerer på storavisas dekning av den norske rovdyrkonflikten.

– Dette er jeg egentlig ikke overrasket over. WWF har et stort internasjonalt nettverk som blir brukt til å fremme internasjonal støtte for egne synspunkter. Det har vi opplevd tidligere i ulvesaken. Jeg synes derfor det er sterkt beklagelig når ulvekonflikten i Norge blir presentert så unyansert utenfor landets grenser, sier Aas-Eng til Nationen.

Nationen har vært i kontakt med The Guardian, en talsperson sier at de står bak innholdet i den nevnte artikkelen.

Mener det svekker norsk omdømme

Aas-Eng mener artikkelen er med på å svekke Norges omdømme i utlandet.

– Det har også kimen i seg til å skade Norges omdømme i utlandet og våre nasjonale interesser med henhold til selvforsyning og matproduksjon. Er også forundret over at The Guardian, som et veldig sterkt og internasjonalt anerkjent mediehus, ikke innhenter motstemmer i en slik sak. Men dette opplever vi også i deler av den norske pressa, dessverre, sier Aas-Eng.

Nationen har spurt organisasjonen Noah om hva de mener om saken, men har ikke lykkes å få en kommentar.