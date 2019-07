Elvestuen: – Norge i dialog med Brasil om Amazonasfondet

– Det vil være et tilbakeskritt dersom fondet, som har vært en inspirasjon for andre skogland, ikke videreføres. Jeg vil gjøre det jeg kan for at vi skal kunne fortsette, men det er ikke aktuelt å gå inn i en samarbeidsform som svekker grunnlaget for vårt partnerskap med Brasil, understreker Elvestuen.

Det har vakt sterke reaksjoner at Brasils miljøminister Ricardo Salles har sagt at det er fare for at Amazonasfondet nedlegges. Salles ønsker endringer i Amazonasfondet, blant annet å redusere fondets styrekomité og styrke Brasils føderale myndighets posisjon i komiteen. Både Norge og Tyskland har imidlertid avvist forslagene.

Elvestuen bekrefter at det er dialog om styringsstrukturen til Amazonasfondet, som forvalter pengene Norge har betalt ut til Brasil for reduserte klimautslipp fra avskoging. Den norske og tyske ambassadøren og miljøminister Salles møttes i går for samtaler om fondets framtid.

– Norges målsetting er fortsatt å videreføre samarbeidet, selv om vi må se i øynene at muligheten eksisterer for at fondet avvikles. Norge vil videreføre dialogen direkte med Brasil og ikke gjennom mediene, sier Elvestuen.

Han understreker at Norge ikke kommer til å gå inn for løsninger som undergraver de gode resultatene som allerede er oppnådd eller som går på akkord med Norges prinsipper for god bistand.

