Elvestuen fornøyd med redusert avskoging i Colombia

Amazonasfondet har det siste tiåret vært Norges største bistandsprogram og et flaggskip innen miljøbistand og klimatiltak. I Brasil har en rekke statlige etater og kommunale organer, samt organisasjoner og forskningsinstitusjoner fått støtte fra fondet til ulike miljøtiltak.

Norge har så langt bidratt med over 8 milliarder kroner til fondet.

Til tross for at avskogingen har falt kraftig siden toppåret 2004, har avskogingen i Brasil siden 2012 økt de siste årene.

Vil ha sivil granskning

Det brasilianske samarbeidsprosjektet for å hindre avskoging i Amazonas har heller ikke vært problemfritt. Onsdag fremmet påtalemyndigheten i delstaten Amazonas i Brasil krav om en sivil gransking av Amazonasfondet, skriver fagbladet Bistandsaktuelt.

Gjennomgangen startet i forrige uke og skal avdekke om det er grunnlag for en rettslig etterforskning og eventuelle straffeforfølgelser.

Annonse

Bakgrunnen for granskningen er blant annet at Brasils miljøminister Richard Salles i mai hevdet at det var uregelmessigheter i fondet.

Tidligere i juli sa Salles at Amazonasfondet kan bli nedlagt, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har advart mot.

Redusert avskoging i Colombia

I tillegg til Amazonasfondet har Norge, Tyskland og Storbritannia siden 2015 vært med på et lignende samarbeid med Colombia, og tallene fra landet er mer oppmuntrende enn fra Brasil.

I fjor var det første gang siden 2015 at avskogingen i Colombia gikk ned, ifølge tall fra Colombias institutt for meteorologi og miljøstudier (IDEAM). Avskogingen nasjonalt gikk ned med 10,4 prosent på landsbasis fra 2.190 kvadratmeter i 2017, som er omtrent på størrelse med Vestfold fylke, til 1.971 kvadratmeter i 2018.

– Det er gledelig at avskogingen går betydelig ned i en del Amazonaskommuner der man i flere år har hatt høy avskoging. Jeg håper at vi sammen med andre givere kan bidra til at Colombia lykkes med å redusere avskogingen ytterligere i disse områdene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Mesteparten av Colombias urskog ligger i Amazonas, og så mye som 70 prosent av avskogingen i landet skjer i denne regionen.

(©NTB)