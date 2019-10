Elefanter dør i tørkerammede Zimbabwe

– Jeg kan bekrefte at 55 elefanter har dødd siden september i år på grunn av tørke, sier Tinashe Farawo, talsmann for landets park- og viltreservatbyrå.

Alle elefantene som døde, holdt til i Hwange nasjonalpark vest i landet. De fleste ble funnet ved vannhull som har tørket helt inn.

Myndighetene i Zimbabwe opplyser at de har pumpet store mengder vann opp fra borehull i et forsøk på å sørge for at de 45.000 dyrene som lever i nasjonalparken, skal få vann. Men det har ikke vært tilstrekkelig til å unngå at mange dyr har tørstet og sultet i hjel.

Zimbabwe opplever for tiden den verste tørken på over ti år. Over 5 millioner mennesker, en tredel av landets befolkning, er avhengig av humanitær hjelp.

