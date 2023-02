Dyrehagedirektør anklaget for å spise dyrene

Dyrehagen i Chilpancingo, drøyt 200 kilometer sør for Mexico by, sparket direktøren 12. januar, som følge av at et rådyr døde. En videre etterforskning avslørte imidlertid flere andre brudd.

En sebra skal ha blitt gitt bort i bytte mot verktøy, og både rådyr og kuer ble solgt til privatpersoner uten at det ble ført opp i regnskapet.

Miljødepartementet i delstaten Guerrero anklager imidlertid også direktøren for å ha slaktet og tilberedt fire dverggeiter på dyrehagens område foran et julebord. I tillegg til at de var dyrehagens eiendom, utsatte han dermed også gjestene for helsefare, ettersom disse dyrene ikke var godkjent som menneskemat, mener Fernando Ruiz Gutierres i det lokale dyrelivstilsynet.

Det er ikke klart om direktøren er formelt siktet, eller om han har fått oppnevnt forsvarer.

Mexico har lenge hatt problemer med at eksotiske dyr blir kjøpt og solgt på svartebørsen. Narkotikabaroner skaffer seg private dyrehager med løver, tigre og andre ville dyr. Noen ganger rømmer de også.

Tirsdag ble en kvinne angrepet og alvorlig skadd av en løve som hadde rømt i byen Aguascalientes. Løven ble til slutt fanget etter å ha angrepet to hunder og en katt, og sendt til en lokal dyrehage.