Dyr vin og for mye hummer tvinger fransk miljøvernminister til å gå

Bespisningen skjedde mens de Rugy var leder for den franske nasjonalforsamlingen fra juni 2017 til september 2018. Skandalen er både at mat og vin var langt over statens satser, men også at det angivelig var personlige venner som ble invitert.

Det var nettstedet Mediapart som i forrige uke brakte bilder av det som ble framstilt som frodige måltider med hummer og viner som kostet mellom 100 og 550 euro (legg på en null og få norske kroner).

Nå går de Rugy til motangrep og anmelder Mediapart for ærekrenkelse. Han mener oppslaget bygger på stjålne bilder, sladder, omtrentligher og baksnakkelser. Men han får altså ikke gjort jobben som miljøvernminister.

– Arbeidet med å forsvare meg tar så mye tid at jeg ikke rolig og effektivt kan utføre oppdraget som presidenten har gitt meg, sier de Rugy.

Tirsdag heter det fra en kilde ved statsminister Edouard Philippes kontor at de Rugys selskapsvaner og arbeider på hans embetsleilighet vil bli gransket ned til siste euro. Ved tvil, skal ethvert overforbruk betales tilbake.

Avgangen er utvilsomt pinlig for president Emmanuel Macron, ettersom det er andre gang en miljøvernminister fra De grønne forlater regjeringen.

