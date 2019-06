Kalven har fått navnet Palle, og er fortsatt frisk og rask, bekrefter Maja Schuler Pedersen ved Lindegården overfor Nationen.

Palle er av rasen Rød Dansk Melkeku, som er den tredje vanligste storferasen i Danmark etter Sortbroket Dansk Melkerase og Dansk Jersey.

Det var faren Niels Pedersen som oppdaget «nakenkalven» da han kom ut i fjøset tirsdag i forrige uke.

– Den er født to dager før tida, så det er jo normalt. Med mora er det heller ikke noe spesielt, og vi har andre kalver fra den samme oksen, og dem er det ikke noe galt med, han til Landbrugsavisen.

I tillegg til å holde ekstra godt øye med kalven, har familien på gården gitt ham et teppe. Kalven tar til seg godt med næring og ser glad og tilfreds ut, ifølge bonden.

Ifølge Jørgen Steen Agerholm ved Københavns universitet kan kalvens nakne tilstand enten skylden skader på fosteret eller genetikk. Dersom det handler om en genetisk defekt, er det risiko for at Palle også kan oppleve andre symptomer.

Det er ikke første gangen Agerholm har vært borti «nakenkalv», sier han til Landbrugsavisen. Framover kan Palle ha større risiko for liggesår eller å bli alvorlig solbrent. Også kulde og trekk kan bli et problem for kalven.

Men han har også sett voksne dyr uten pels, så sjansen for overlevelse er ganske god, mener professoren.

– Uten pels trenger han mer energi for å holde seg varm, så den kommer til å trenge å fôres ekstra, sier Agerholm til Landbrugsavisen.