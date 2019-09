Danskene skal gjenbruke emballasjen til kjøttdeigen

Det skriver den statlige kringkasteren Danmarks Radio.

Det er søppelet til forbrukerne i den danske hovedstaden som vil være først ute med å bli til kjøttdeigemballasje på nytt.

Plastemballasjefabrikken Færch har inngått en avtale med det danske kjøttselskapet Danish Crown og dagligvarekjedene Rema 1000 og Coop.

– Vi har stor interesse av å motta våre egne og andre sine PET-produkter (en type plastikk), slik at vi kan lage nye forpakninger. Det er veldig god økonomi i det. Vi sikrer oss også at plasten ikke havner i naturen eller ute i havet, sier Jesper Emil Jensen, europeisk direktør i Færch til DR.

Fem millioner pakker

Ifølge DR har det tidligere vært svært strenge krav i forbindelse med gjenbruk av emballasje som har vært i kontakt med matvarer. Nå er gode sorteringsrutiner i København grunnen til at man skal kunne bruke plasten.

Fra 2020 skal det etter planen samles inn 43 tonn emballasje, noe som vil tilsvare fem millioner kjøttdeigpakker.

– Vi sparer masse energi ved å bruke noe som allerede er skapt, sier Jensen. Færch har allerede fra denne type virksomhet, da dette er noe deres fabrikk i Nederland allerede gjør.

Verre utenfor København

De 43 tonnene med plastemballasje skal spare selskapene for 100 tonn CO2. Samarbeidspartnerne har ambisjoner om å utvide dette til flere deler av Danmark, men måten en håndterer avfallet sitt i landet skal variere stort.

– Det er veldig ulikt hvordan forbrukerne rundt om i landet sorterer avfallet. Forhåpentligvis finner vi en løsning slik at dette kan gjelde hele landet. Det er viktig dersom det skal lykkes med sirkulær økonomi, sier innkjøpssjef i dansk Rema 1000, Anders Rene Jensen.

Miljøministeren i landet tar til orde for en mer strømlinjet måte å håndtere avfallet på i hele Danmark.

– Jeg mener at vi ikke kan ha 98 forskjellige måter å sortere på. Jeg vil gjerne at vi strømlinjer reglene. Da er det et helt fantastisk potensial for at vi kan minske miljø- og klimaavtrykket vårt, sier miljøministeren Lea Wermelin (S) til kanalen.