I nasjonalparken Mols Bjerge utenfor Århus har den danske Naturstyrelsen satt ut kyr for å beite og holde landskapet ved like. På sine egne nettsider kaller de det for «græsning som naturplejemetode».

Denne uken ble det avslørt at flere dyr har sultet i hjel i nasjonalparken. Ekstra Bladet har fått tak i en tilsynsrapport fra en veterinær som beskriver tragiske scener fra området.

Kyrne skal ha forsøkt å spise giftige planter og bark av trærne i desperasjon, skriver avisen.

– I mine år som dyrlege har jeg aldri sett noe lignende, skrev dyrlegen i rapporten, ifølge TV 2 Danmark. De skriver også at Naturstyrelsen nå har blitt politianmeldt for dyrevelferdsskandalen.

– Det har ikke vært i orden

Naturstyrelsen, som kan sammenlignes med Miljødirektoratet i Norge, skriver på sine egne sider at de ser med stort alvor på saken.

– Ved siste tilsyn hos Naturstyrelsen i februar 2021 med de beitende dyrene på statens arealer i Mols Bjerge fant dyrlegen dyrenes tilstand svært kritikkverdig, dyrenes hold var langt under det man kan forvente i en normal vinterperiode, skriver Naturstyrelsen på sine sider.

De skriver videre at det burde vært handlet tidligere fra Naturstyrelsens side.

– Det kan det ikke være to meninger om. Det har ikke vært i orden, og det vil bli fulgt opp i den konkrete saken, slik at vi sikrer at vi lærer av det for framtiden. Sunne og friske dyr skal gå hånd i hånd med naturpleie, sier direktør Peter Ilsøe.

Minister: – Vi har sviktet

Naturstyrelsen ligger under den danske miljøministeren, og statsråden har også fått spørsmål i kjølvannet av rapporten og de døde kyrne.

– Vi har sviktet, sier miljøminister Lea Wermelin.

– Jeg har fortalt Naturstyrelsen at det ikke må skje igjen. Og vi skal være bedre å sjekke dyrene løpende. Men vi venter stadig på svar på hva som helt nøyaktig har skjedd. Når vi får skal vi sikre oss at det ikke skjer igjen, utdyper hun overfor Ekstra Bladet.