Canada Goose dropper pelskrage på jakkene sine – fortsetter med gåsedun

Jakkeprodusenten har laget pelskrager på sine populære jakker fra ville prærieulver i Nord-Amerika. Nå vil de fase ut bruken av pels i sine klær, og innen utgangen av 2022 vil det ikke lenger være ekte pels på produktene deres.

Nyheten om Canada Goose sin utfasing av pels kom i forbindelse med en ny bærekraftsstrategi fra selskapet, skriver CNN.

Canada Goose har brukt pels fra ville prærieulv i USA og Canada helt siden 1957.

Roser klesprodusenten

Dyrevernsorganisasjonen Anima sier de er fornøyd med at selskapet kutter ut bruken av pels.

– Kjeden forstår at pelsproduksjonen ikke stemmer overens med god dyrevelferd. Kjeden skal ha ros for at de nå setter et sterkt standpunkt mot dyremishandling, sier kampanjeleder i Anima Niklas Fjeldberg.

Samtidig, som navnet på selskapet tilsier, så er jakkene fylt med dun fra fjærfe. Enkelte dyrevernsorganisasjoner har problematisert dette, og satt spørsmålstegn ved fuglenes velferd.

Den internasjonale dyrevernsorganisasjonen Peta er blant dem som har vært sterkt kritiske til Canada Goose sin historiefortelling om hvordan gjessene blir behandlet.

På sine egne nettsider skriver selskapet at de nylig har knyttet seg til en sertifiseringsordning, som skal sikre at dun og fjær kun kommer fra dyr som ikke har opplevd unødig smerte. De peker også på langt lavere klimautslipp fra dun og fjær enn for eksempel polyester. Ifølge selskapet er utslippene 18 ganger mindre med dun enn om de fylles med polyester.

Frykter levendeplukking

Fjeldberg i Anima sier at velferden for dyrene som blir brukt i dunproduksjon er en bekymring.

– Det finnes ingen garanti for at dyrene ikke ble mishandlet i produksjonen av dun. Studier utført i Ungarn og Kina, som er de største produsentene av dun, har vist at gjess ofte blir plukket mens de fortsatt lever. Levendeplukking er en brutal prosedyre, som ifølge veterinær Johan Beck Friis er like smertefull for fuglen som det vil være for oss mennesker å få håret revet av, sier Fjeldberg.

Ifølge kampanjelederen i Anima gir levendeplukking mulighet for at fuglen kan gro tilbake ny dun og fjær, og dermed plukkes flere ganger.

– Det finnes mange alternativer som er like bra som dun, og der det ikke er en sjanse for at dyr ble mishandlet under produksjonen som heller burde tas i bruk.

Sertifiseringsordningen Responsible Down Standard (RDS), som Canada Goose har gått inn i, har forbud mot levendeplukking av fjær og dun som et av sine krav.