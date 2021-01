Visepresidenten i den britiske bondeorganisasjonen National Farmers Union (NFU) bruker en studietur til Norge og erfaring fra norske beitebrukere når de mobiliserer til kamp mot planer om gjeninnføring av gaupe i Skottland.

– Rovdyrangrep på husdyr har gått ned i Norge de siste tiårene, ikke på grunn av færre rovdyr, men rett og slett fordi bønder har gitt opp å ha sau, sier visepresident Martin Kennedy til Farmers Weekly.

Han omtaler en gjeninnføring av gaupe som en «absolutt katastrofe».

– Det norske bondelaget mener omtrent 1000 bønder har gitt opp de ti siste årene fordi de ikke klarer å fortsette med mengden rovdyr, sier Kennedy.

De viser videre til at norske myndigheter betalte ut kompensasjon til bønder for 20.000 sauer tapt til rovdyr i 2016.

Dansk millionær finansierer studie

Tre miljøorganisasjoner, The Big Picture, Trees for Life og Vincent Wildlife Trust står bak en omfattende undersøkelse for å kartlegge den britiske folkeopinionen om gjeninnføring av gaupe.

Men det er enda mer skandinavisk påvirkning på britisk natur- og miljødebatt.

For ifølge Farmers Weekly har den danske millionæren Anders Holch Polvsen og svenske Lisbet Rausing vært med å finansiere studien.

Regulering av hjortebestanden

Gaupa ble utryddet fra Skottland for mellom 500 og 1000 år siden, men var opprinnelig en hjemmehørende art på De britiske øyer.

Miljøorganisasjoner peker på at enda mer tettbefolkede områder har lyktes med å gjeninnføre gaupe, og at gaupa i tillegg kan sikre en gratis og effektiv bestandsregulering av hjort i landet.

NFU sier derimot de vil kjempe med nebb og klør for å sikre at deres interesser blir hørt dersom planene skulle føre til en offisiell søknad og framstøt for å til en gjeninnføring av kattedyret.