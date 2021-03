Britisk forskning: Beiting slår positivt ut på melkekyrs psyke

Forskere ved Queen's University i Belfast har det siste året sett nærmere på hvordan melkekyr påvirkes psykisk av om de har tilgang til beite eller ikke.

– Beitetilgang kan fremme naturlig atferd, forbedre kyrnes helse, og kyr som blir gitt valget, tilbringer mesteparten av tiden utenfor. Effektene av beitetilgang på melkekyrnes psykologiske velvære har imidlertid blitt dårlig forstått, sier Dr. Gareth Arnott ved universitet.

Derfor har forskerne sett nærmere på dette.

18 kyr inne – 18 kyr ute

Det har de gjort gjennom at 18 kyr av rasen Holstein har fått gå utendørs over en periode, mens 18 har blitt holdt innendørs i samme periode.

Deretter ble de opplært til å oppsøke et område med en bøtte hvor de får en belønning, og samtidig lært til å ikke oppsøke et annet område med en bøtte uten belønning.

Kyrne som ble holdt inne skal ha vært raskere til å oppsøke belønningsområdet enn kyrne som fikk gå ute. Ifølge forskerne antyder det at kyrne som sto inne hadde mindre belønninger i livet sitt.

– Økt forventning om belønning antyder at et dyr har færre belønninger i livet sitt, så våre resultater indikerer at beite er et mer givende miljø for melkekyr, som i større grad kan bidra til bedre emosjonell velvære enn ved å være inne på fulltid, sier forsker Andrew Crump.

Vil påvirke bønder

Forskningen har blitt omtalt i en artikkel i tidsskriftet Nature Scientific Reports.

Forskerne bak håper deres prosjekt skal påvirke blant annet bønder og myndigheter til å sikre at kyr får tilgang på utendørs beiteområder.

Norge, Sverige og Finland blir trukket fram som eksempler i forskningsrapporten som land som har lovfestet at kyrne må komme seg ut på beite i løpet av året. I Storbritannia får 95 prosent av kyrne tilgang på beite. I Danmark derimot var kun en fjerdedel av kyrne ute på beite i 2019, ifølge forskningen.