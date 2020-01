Brannene herjer i Australia: Bonde måtte avlive sine egne kyr

Skogbrannene i Australia har nå herjet i flere måneder, og flere menneskeliv har gått tapt. Flammene går også hardt utover dyrene. Ifølge avisa Metro skal om lag 480 millioner pattedyr, fugler og reptiler mistet livet siden september.

Også husdyr har gått tapt i flammene. I Coolagolite, sørøst i Australia, mistet melkebonden Steve Shipton om lag 25 kyr i brannen. Dyrene var opprinnelig plassert trygt, men fikk trolig panikk da brannen kom, ifølge australske 7news.

Enkelte av dyrene ble hardt skadd fra brannen, og etter veterinærens råd ble flere av kyrne avlivet.

– Alt skjedde så fort, forteller Shipton til avisen.

Dumpet melk

Danske Landbrugsavisen kan også fortelle at mange melkebønder må dumpe melken på grunn av at meieriselskapene ikke når fram til gårdene. Mange av veiene i de brannherjede områdene er stengt, og mange er også uten strøm. Det er spesielt i delstatene New South Wales og Victoria hvor det er mange skogbranner i øyeblikket.

Brannene i Australia har også ført til en svært vanskelig fôrsituasjon, hvor bønder har manglet fôr til dyrene sine. Lokalsamfunn har stilt opp og fordelt høyballer til hverandre, for å få andre bønder gjennom krisen.

Fakta Brannene i Australia Det er nå over 200 branner i den mest folkerike delstaten New South Wales (NSW) og nabodelstaten Victoria. Torsdag ble det erklært unntakstilstand både i NSW og store deler av Victoria. Minst 19 mennesker har mistet livet i brannene. Siden 30. desember har åtte mennesker mistet livet kun i NSW. 28 personer var fredag savnet i Victoria. Kraftig vind og høyere temperaturer er varslet i helgen, og myndighetene ber folk evakuere fra en kyststrekning på 400 kilometer. Over 1.400 boliger er blitt flammenes rov, først og fremst i NSW. Småbyer er lagt i ruiner, og det har også vært branner i Queensland, samt i delstater sør og vest i Australia. Totalt er over 55.000 kvadratkilometer svidd av, et område som til sammen nesten er på størrelse med Kroatia. Kilder: AP, DPA, AFP, NTB

Lederen i den australske bondeorganisasjonen for kjøttprodusenter sier det har vært viktige donasjoner av høy til bønder som sliter.

– Vi har hatt sju lastebiler som har kommet inn fullstappet med høy, og det er bare en del av de donasjonene med høy vi har fått denne uken, sa leder Andrew Curtis i romjula til ABC.

Hardt har det også gått utover koalabjørnene i regionene. I New South Wales skal opp mot en tredjedel av bestanden, rundt 8000 koalabjørner, mistet livet.

Kritisert statsminister

Statsministeren i Australia har den siste tiden besøkt brannherjede områder, men får også skarp kritikk for hvordan han har håndtert skogbrannene. En partifelle og transportminister i delstaten New South Wales gir statsministeren klar beskjed.

– For å være ærlig så ga trolig lokalbefolkningen ham den velkomsten han fortjente. I dag vil jeg si til statsministeren: Landet vil at du åpner opp lommeboka og hjelper folk med å bygge opp igjen tilværelsen, sa transportminister Andrew Constance i delstaten New South Wales til kanalen 7NEWS, ifølge NTB.