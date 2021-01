Fra før har britiske eksperter advart om at mutasjonen som ble påvist i England i desember, kan være langt mer smittsom enn andre koronavarianter.

– Det ser nå også ut til at det er noen beviser for at den nye varianten kan være forbundet med en høyere grad av dødelighet, sa Johnson på en pressekonferanse i Downing Street fredag.

Nordre Follo kommune stengte fredag ned etter at det ble oppdaget et utbrudd av den fryktede britiske virusmutasjonen.