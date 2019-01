EAT-Lancet kommisjonen har utarbeidet en rapport der de presenterer de første vitenskapelige målene for et sunt kosthold fra bærekraftig matproduksjon innenfor planetens tålegrenser. Rapporten er resultatet av et treårig prosjekt som har bestått av 37 eksperter fra 16 land.

Bak kommisjonen står organisasjonen EAT, som ble grunnlagt av Gunhild Stordalen for å fremme en sunnere og mer bærekraftig matindustri, og det britiske medisinske tidsskriftet Lancet.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at kosthold og matproduksjon må endres radikalt for å fø en befolkning på 10 milliarder mennesker innen 2050.

Et sunt og bærekraftig kosthold har et totalt kaloriinntak på omtrent 35 prosent fullkorn og rotgrønnsaker, proteinkilder hovedsakelig fra planter – i tillegg omtrent 14 gram rødt kjøtt og 500 gram grønnsaker og frukt per dag.

Usunt kosthold er blant de fremste årsakene til dårlig helse verden over og ved å følge The planetary Health diet er det mulig å forhindre omtrent 11 millioner for tidlige dødsfall per år.

Dette kostholdet holder seg innenfor planetens tålegrenser for matproduksjon, der iblant bruk av landarealer, næringsstoffer, ferskvann og reduksjon i det biologiske mangfold og klimaendringer.

(Kilde: The Lancet)