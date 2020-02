Bønder demonstrerer over store deler av Europa

Det er ikke lett å være EU-bonde i mange land i øyeblikket. De siste dagene har det vært store demonstrasjoner i flere europeiske land.

I den belgiske hovedstaden Brussel har hundrevis av bønder tatt turen. Grunnen er budsjettforhandlinger i EU, hvor det kan gå mot kutt i landbrukssubsidiene.

Det er bønder fra ulike steder i Europa som har tatt turen til Belgia for å demonstrere, blant annet en rekke bønder fra de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen.

Generalsekretær i EU-bøndenes organisasjon Copa-Cogeca, Pekka Pesonen, er frustrert.

– EU-ledere forventer at bønder skal levere mer, men så tar de verktøyene for det politikkområder, distriktsutvikling, bort fra dem og samtidig kutter i den første pilaren også, sier han til Euractiv og snakker det om kuttene i landbrukssubsidiene.

– Det er som å gi beskjed om at bønder skal levere mer, men at de ikke har tenkt til å betale for det, legger Pesonen til.

Vil halvere antall husdyr

I Nederland har det pågått bondedemonstrasjoner over lang tid og byen Haag hvor det nederlandske parlamentet sitter har til stadighet fått besøk av traktorkjørende bønder.

Demonstrasjonene har oppstått som følge av et forslag om å redusere utslippene av nitrogen fra landbruket ved å halvere antall husdyr. Konfliktnivået mellom landbruket og klimabevegelsen og dyrevernsbevegelsen i Nederland har vært høy. Demonstrasjoner har regelmessig skjedd siden oktober.

Denne uken var det nye demonstrasjoner hvor blant annet det nederlandske militæret var inne og sperret veier for å forhindre at bønder kjøre inn i enkelte områder.

– Regjeringen vår feier bønder fra landsbygda og setter opp hus på stedene der bøndenes fjøs blir revet bort og minner om landbruket slettes, sier Sieta van Keimpema i organisasjonen Farmers Defence Force, som arrangerte demonstrasjonen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Taper på appelsinene

Lenger sør har også bønder tatt til gatene. I Spania demonstrerer bønder mot dårlig inntekt og lave priser.

– Bønder er sinte på kombinasjonen av høye produksjonskostnader og lave priser for produktene, skriver Euronews.

Leder i bondeorganisasjonen for unge bønder i Valencia, Juan Salvador Torres, forteller til nyhetssteder at produksjonskostnadene for en kilo appelsiner ligger på mellom 0,20 og 0,22 euro, men at bonden må selge det for mellom 0,18 og 0,20 euro. Noe som i så fall betyr at bøndene taper penger.

– Vi er avhengige av markedet. Det gir oss en ulempe å konkurrere med andre land som ikke har de samme kravene til produksjonen, sier Salvador Torres.

– Det svakeste leddet

I likhet med i Norge, diskuteres det hvordan dagligvarekjedene har makt over matproduksjonen. I Spania mener de lave priser på frukt og grønt gjør bøndene utsatt.

– Vi er i en situasjon hvor en ikke har råd til å slutte som bonde og man har ikke råd til å fortsette, sier Jorge Garcia Luna, oliven- og mandelprodusent, til nyhetsbyrået AP. Han mener bøndene blir det svakeste leddet i kjeden.

I 2019 gikk spanske bønders inntekt ned med ni prosent i snitt. Nå frykter bønder at nye krav fra EU vil føre til at europeiske land ikke kan konkurrere med land utenfor EU.

Også i Tyskland har det vært store demonstrasjoner denne vinteren. I januar ble det blant annet gjennomført demonstrasjoner i Berlin under en av verdens største landbruksmesser Grüne Woche.