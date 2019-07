Bonden skrudde på GPSen på traktoren – ble stoppet av politiet på Autobahn

Politiet fikk inn flere henvendelser etter at en traktor hadde funnet veien ut på motorveien i det nordlige Tyskland. Det skriver den tyske landbruksavisen Topagrar.

Den 63 år gamle bonden forklarte til politiet at navigasjonssystenet hans sto på strekningen fra Emsland til Hannover, og at den da hadde vist vei ut på motorveien, hvor traktorer ikke har lov til å kjøre.

Ifølge Google maps, så tar reisen fra Emsland til Hannover om lag tre timer med bil, så mye tyder på at bonden hadde en lang tur foran seg.

Traktorføreren innrømmet feilen så fort han ble stoppet av politiet, men hadde foreløpig ikke funnet et sted å kjøre av veien. Politiet forklarte at de ga bonden en advarsel, men han ble ikke straffeforfulgt for feiltakelsen.

Ifølge avisen kan man kun kjøre på motorveien i Tyskland med kjøretøy som kan holde en fart på over 60 kilometer i timen.

Vi ønsker god tur videre!