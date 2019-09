Bolsonaro hamrer løs mot verdensledere etter skogbrannene i Amazonas

– Det er en feilslutning å si at Amazonas er en del av verdensarven, og det er misoppfatning bekreftet av forskere å si at Amazonas-regnskogen er verdens lunger, sa Bolsonaro da han talte under FNs hovedforsamling.

Han sa videre at regjeringen hans har forpliktet seg til å bidra til miljøvern som kommer hele verden til gode.

– Vi er det landet i verden med mest biodiversitet og naturressurser. Dette er fortsatt et urørt område, noe som beviser at vi er blant de landene som gjør mest for miljøvern, sa Bolsonaro.

Han sa at Brasil har nulltoleranse for all kriminalitet, også miljøkriminalitet. Gjennom talen hamret han løs på stater som han mener ikke har respektert landets suverenitet.

Uten å nevne land sa Bolsonaro at flere land har utvist en «kolonial» og «respektløs» holdning overfor Brasil.

Resten av innlegget brukte han blant annet til å rase mot Cuba og skryte av landets nylige inngåtte frihandelsavtale med EU.

FNs hovedforsamling er en av verdensorganisasjonens viktigste beslutningsarenaer, i tillegg til Sikkerhetsrådet og FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Norges FN-ambassadør Mona Juul i sommer overtok som president for. Høynivåuken i hovedforsamlingen ledes av Guterres.

