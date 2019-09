Bolsonaro dropper regionalt Amazonas-møte

Det regionale møtet skal holdes fredag 6. september i byen Leticia i Colombia, og temaet vil være bevaring av miljøet og «bærekraftig utnyttelse av vår region», opplyste den brasilianske presidenten selv da møtet ble kjent.

Nå trekker Bolsonaro seg fordi legene hans klargjør ham for en brokkoperasjon i neste uke. I forkant av operasjonen skal han stå på en diett av flytende føde, opplyser en talsperson for presidenten mandag. Diettoppstart er fredag, samme dag som toppmøtet i Colombia, noe som gjør reisen dit ugjennomførbar, fortsetter talsperson Otavio Rego Barros.

Brasil vurderer å sende en annen utsending til Leticia eller alternativ be om at møtet, der avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas kan bli et sentralt tema, blir utsatt.

Mister støtte

Bolsonaro har fått skarp kritikk etter at avskogingen har økt kraftig og enorme branner har brutt ut i regnskogen, og støtten fra folket er på det laveste nivået siden han kom til makten, ifølge en ny spørreundersøkelse foretatt av instituttet Datafolha de siste dagene i august.

Resultatene viser at mer enn 50 prosent av brasilianere tar avstand fra måten Bolsonaro har håndtert situasjonen i Amazonas på.

Ved forrige måling for to måneder siden var det 33 prosent som syntes at regjeringen og presidenten gjorde en god eller fantastisk god jobb generelt og like mange som syns jobben som ble gjort var dårlig eller skikkelig dårlig.

Annonse

Ved augustmålingen fikk Bolsonaro og hans regjering sitt dårligste resultat noen gang: Kun 29 prosent syns jobben de gjør er bra, mens hele 38 prosent av de 2.878 spurte mener regjeringen og presidenten gjør slett arbeid.

Åpen for FN-møte

Mesteparten av Amazonas ligger i Brasil, men regnskogen strekker seg også inn i Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Guyana, Fransk Guiana og Surinam. Det er imidlertid ikke alle landene som er invitert til møtet fredag, for eksempel Venezuela.

Bolsonaro sa mandag at han også er åpen for å diskutere Amazonas-brannene under FNs hovedforsamling i New York i september. Dette er i tråd med forslaget til FNs generalsekretær António Guterres i forrige uke, og vil trolig bli når FN avholder klimatoppmøte i forbindelse med hovedforsamlingen.

Til pressen i hovedstaden Brasilia understreker Bolsonaro at han vil snakke om Amazonas «med patriotisme», og la til at regionen var blitt oversett av hans forgjengere.

– Jeg vil ikke ta imot almisser fra noe land i verden under påskudd av å bevare Amazonas, når regnskogen deles opp og selges, sa den høyrepopulistiske presidenten.

Det var i alt 30.901 branner i Amazonas i august, det høyeste antallet registrert for august måned siden 2010, ifølge Brasils romforskningssenter INPE.