Ble frastjålet 30 år gammel traktor: – Stor sentimental verdi

Det var i området Spetisbury, sør i Storbritannia, nær byen Bournemouth, hvor bonden ble frastjålet den tradisjonelle traktoren.

Traktoren er en tredjegenerasjons Ford 8210, og har en karakteristisk lyseblå farge.

– Traktoren har stor sentimental verdi for eieren og jeg ber alle som har sett noe mistenksomt i Spetisbury-området om å kontakte oss, sier politikonstabelen Tom Harness til den britiske avisen Farming UK.

Traktortypen Ford 8210 ble først produsert i 1982, og ble laget i flere generasjoner. Den tredje generasjonen, som den britiske bonden eide, ble produsert i 1990. Traktoren er sekssylindret med et kraftuttak på 95 hestekrefter, ifølge siden Tractor Fandoms.

Ford 8240 var Ford-traktoren som var den neste traktoren i rekken. Ford begynte å produsere traktorer tidlig på 1900-tallet, og holdt på en god stund, blant annet en kort tid under navnet Ford New Holland. Dette ble senere kjøpt opp av Fiat og traktormerket New Holland er i dag eid av CNH Industrial.