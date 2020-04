Billigkjøtt fra Brasil bekymrer danske biffbønder

Danske kjøttprodusenter som til vanlig produserer kjøtt til restauranter og hoteller sliter under koronakrisen. Nå forsøker de å få varene sine inn i butikkhyllene, men har blitt møtt med liten interesse fra dagligvarekjedene.

Det skriver danske Maskinbladet.

Ammekubonden Jens Thaysen synes det er merkelig at mens det er kampanjer for å spille dansk musikk på radioen, at det ikke er samme holdning til kjøttet på butikken.

– Prisene på okse- og kalvekjøtt har rast under koronakrisen, fordi vi ikke kan selge til restauranter og cateringbransjen. Det betyr at produksjonen av kjøtt nå går i underskudd. Vi kjemper med å få de danske supermarkedene til å få øynene opp for dette, sier Jens Thaysen, styremedlem i Dansk Limousine Forening til avisen.

– Det er helt vanvittig å importere oksekjøtt fra så fjerne land hvor det slett ikke er tenkt i samme grad på miljø, dyrevelferd, klima og matsikkerhet, legger han til.

Ammeku-foreningen har forsøkt å starte opp et samarbeid med en grossistaktør, men har foreløpig ikke lykkes med å få kjøttet inn i butikkhyllene.

Fredag var den danske bondeorganisasjonen Landbruk & Fødevarer i møte med landbruksministeren Mogens Jensen. De ber nå om at kjøttprodusentene får hjelp fra staten.

– Det er veldig viktig at det gjøres noe, sier Christian Lund, som er sjef for avdelingen for kjøttproduksjon i bondeorganisasjonen, til Maskinbladet.

Forskuddsbetaling av slaktepremier, høyere slaktepremie fra i år og midler til markedsføring av det statlige dyrevelferdsmerket er blant noen av tiltakene Christian Lund ønsker.

Lund uttaler at han er optimistisk etter møtet med statsråden.