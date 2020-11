Belgia er dermed det andre landet i historien som har klart å bli kvitt sykdommen, som er svært dødelig for villsvin og tamgris. Tsjekkia har tidligere brukt betydelige ressurser for å kvitte seg med sykdommen.

Denne uken ble Belgia offisielt erklært fri for afrikansk svinepest av Europakommisjonen, ifølge Pig Progress.

Det gjør blant annet at man ikke lenger trenger begrensninger på eksporten av svinekjøtt fra landet. Flere land har valgt å forby all import av kjøtt fra land som har hatt påvist afrikansk svinepest.

833 villsvin

Ifølge Pig Progress måtte svineprodusenter i enkelte regioner slakte ned sine besetninger som et preventivt tiltak, og at de først nå kan starte opp igjen drifta.

Totalt ble det registrert 833 villsvin med påvist afrikansk svinepest. De siste dyrene som ble påvist med sykdommen var i fjor vinter, og disse dyrene skal ha vært døde i flere måneder.

Annonse

Sykdomstilfellene har vært begrenset til helt sør i Belgia, på grensen til Luxembourg og Frankrike, og smittet aldri over til tamgrisbesetninger.

Men Belgia er fortsatt i beredskap med tanke på dyresykdommer, flere land i Europa har den siste tiden opplevd tilfeller av fugleinfluensa. Les mer her:

Les også: Belgia setter alle fjærkre i karantene grunnet fugleinfluensa

Les også: Flere land avliver fjærkre grunnet fugleinfluensa

Afrikansk svinepest Afrikansk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom, som fører til død blant griser. All mistanke om smitte skal derfor meldes til Mattilsynet. Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. Afrikansk svinepest er ufarlig for mennesker, men rammer både tamsvin og villsvin. Kilde: Mattilsynet

– Ta ut dyr

Ifølge veterinærmyndigheter i EU er det fortsatt ti andre land som har fått påvist afrikansk svinepest. Det er Bulgaria, Estland, Hellas, Ungarn, Latvia, Lituaen, Polen, Romania, Slovakia og Tyskland. Sistnevnte opplevde sine første tilfeller hos villsvin nå i høst.

Norske myndigheter har også uttrykt bekymring for den alvorlige sykdommen, og den økende bestanden av villsvin i landet. Regjeringen har laget en handlingsplan for å skyte mer villsvin framover.

– Nå forteller Mattilsynet og Veterinærinstituttet at dette er dyr som vandrer fort og langt, og det gjør at vi ikke vet hvor alle er. Da er det viktig når vi ønsker færrest mulig, å ta ut de dyrene vi hele tiden ser. Det betyr at vi må klare å se en holdning i befolkningen om å si ifra når vi ser dyr, hvis vi ser døde dyr og at vi kun legger ut åte med ett mål: å ta ut dyr, sa landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) til Nationen tidligere i høst.