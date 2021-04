USAs president Joe Biden er torsdag vert for et klimatoppmøte det er knyttet store forventninger til. Ifølge BBC vil britenes statsminister da ha med seg et av de høyeste klimamålene noe industriland har satt.

Et kutt i karbonutslippene på hele 78 prosent innen 2035 vil gjøre Storbritannia verdensledende i klimasammenheng, og klimalovene vil for første gang utvides til å omfatte internasjonal luftfart og skipsfart, melder den britiske statskanalen tirsdag. Planene er så langt ikke offisielt bekreftet, men Reuters gjengir de samme tallene, basert på en kilde med «god kjennskap til situasjonen».

Ifølge byrået skal planene formelt offentliggjøres i forkant av det virtuelle klimatoppmøtet.

Tar råd til følge

Målene den britiske regjeringen har satt seg, innebærer at rådet til den uavhengige Climate Change Committee (CCC) er tatt til følge. Kuttet det vises til, er i forhold til 1990-nivået.

Annonse

De britiske målene vil bety flere elektriske biler, mer klimavennlig oppvarming, strømproduksjon fra fornybare kilder og mindre forbruk av kjøtt og meieriprodukter. Hus må isoleres bedre, folk vil måtte oppfordres til å kjøre mindre og sykle mer, og flyreiser vil kanskje måtte bli dyrere, i alle fall for dem som reiser mye, oppsummerer BBC.

Klimaaktivister ønsker den britiske regjeringens mål velkommen, men peker på at myndighetene tidligere ikke har lyktes med å oppnå tidligere mål som CCC har satt.

Opposisjonspartiet Labour sier i en kommentar at regjeringen må følge opp retorikken med reelle grep.

Biden under press

President Joe Biden vil med toppmøtet melde USA på i klimakampen igjen, etter fire år med stillstand under Donald Trump. Saken er imidlertid krevende for ham på hjemmebane.

Klimakutt blir av Republikanerne sett på som et kostbart, statlig styrt prosjekt som vil rasere arbeidsplasser. Blant sine egne hører Biden at han ikke går langt nok for å motvirke den største trusselen mot planeten.

Forskere har tatt til orde for at USA må kunngjøre en halvering av utslippene innen 2030.